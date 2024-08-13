А пользователи массово оставляют жалобы и расторгают договоры

Как сообщает Cnews, российские региональные операторы связи и интернет-провайдеры, входящие в ассоциацию «Ростелесеть» направили в Минцифры и Роскомнадзор, в котором сообщается о значительном замедлении доступа к сервису Youtube, а также недовольстве потребителей и многократном увеличении количества жалоб. Значительно выросло и число клиентов, расторгающих договоры с компаниями, предоставляющими телекоммуникационные услуги.

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По разным данным, замедление Youtube в России началось на предпоследней или последней неделе июля, а коснулось значительного числа пользователей 1 августа. В письме «Ростелесети» требуют от Минцифры и РКН разъяснить позицию ведомства по Youtube, поскольку в отсутствие официальных разъяснений и сообщений в СМИ операторы и провайдеры не могут дать объяснения своим клиентам.

Технические эксперты, комментируя ситуацию, подчеркивают, что заявления о замедлении или неработоспособности Youtube якобы из-за износа кэширующих серверов Google не выдерживают никакой критики. Замедление является явно искусственным, что подтверждается его исчезновением при использовании различных средств обхода блокировок.