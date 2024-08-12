Количество жалоб пользователей за последние 2 недели увеличилось кратно

Как сообщает издание «Коммерсант», с 1-2 августа российские потребители массово расторгают договоры с интернет-провайдерами и операторами связи. Причиной в большинстве случаев является замедление или полная недоступность популярного видеосервиса Youtube. По словам представителей провайдеров, количество жалоб пользователей за последние 2 недели увеличилось кратно.

По информации журналистов, на мобильных устройствах при использовании мобильного же интернета Youtube в большинстве случаев работает штатно, а на десктопах при использовании стационарного подключения — с перебоями или не работает еще. Многие пользователи и представители операторов недовольны в том числе тем, что ограничение работы Youtube происходит «втихую» — изначально в СМИ вообще вбрасывалась явно недостоверная информация о том, что сервис будет замедлен якобы из-за износа оборудования. На самом же деле его замедление носит явно преднамеренный характер. Как пишет «Коммерсант», в Роскомнадзоре прокомментировать ситуацию в ответ на запрос журналистов отказались.