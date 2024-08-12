Возможности интегрированных GPU продолжают расти

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, встроенный GPU AMD Radeon 890M сравнили с предназначенной для настольных ПК видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 — и новинка, согласно тестам TechEpiphany, демонстрирует более высокую производительность почти во всех играх, за исключением некоторых старых проектов, где вперед на 5-10 кадров в секунду вырывается графический ускоритель NVIDIA. Тестирование проводилось на ноутбуке ASUS VivoBook 16 с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 APU, а также 32 гигабайтами ОЗУ DDR5-7200. TGP встроенного GPU колебался в диапазоне от 45 до 60 Вт.

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Примечательно, что производительность Radeon 890M, вероятно, будет дополнительно улучшена за счет программных усовершенствований в новых драйверах. Как заключают на Wccftech, iGPU RDNA 3.5 от AMD отлично подходят для нетребовательных и старых игр, и являются хорошим выбором для ноутбуков и других мобильных платформ. При этом следует учитывать, что встроенная графика задействует в качестве видеопамяти оперативную память, поэтому для ее полноценного использования желательно иметь на борту как минимум 32 гигабайта ОЗУ.