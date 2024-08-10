Ранее в сети появились новости о прекращении выпуска NVIDIA GeForce RTX 3060

Как пишет Wccftech, ссылаясь на инсайдерские данные, компания AMD планирует прекратить выпуск таких видеокарт, как Radeon RX 6600, RX 6600 XT и RX 6650 XT. Все три модели основаны на чипе Navi 23. Предполагается, что их рыночную нишу займут такие решения, как Radeon RX 6750 GRE с 10 гигабайтами видеопамяти, а также RX 7600 с 8 гигабайтами. Примечательно, что более доступный графический ускоритель RX 6500 XT AMD планирует выпускать как минимум на протяжении еще двух кварталов. В 2025 году он, скорее всего, будет выведен с рынка, поскольку, согласно ряду утечек, фирма планирует запуск видеокарт RX 7400 и 7300.

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Ранее в сети появилась информация о том, что компания NVIDIA также сокращает свой игровой ассортимент — «зеленые» предложили своим партнерам разместить последние заказы на чипы для видеокарт GeForce RTX 3060, после чего их производство будет прекращено. В настоящий момент RTX 3060 – наиболее популярный графический ускоритель у Steam-геймеров, что подтверждается ежемесячно публикуемой сервисом статистикой. Ожидается, что его нишу займет RTX 4060.