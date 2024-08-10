Модели поддерживают технологии быстрой зарядки.

Как сообщают тематические ресурсы со ссылкой на сведения, полученные от инсайдера Digital Chat Station, китайская корпорация Xiaomi планирует увеличить среднюю емкость аккумуляторных батарей в своих смартфонах, и в настоящий момент тестирует аккумуляторы на 5500 мА*ч, 6000 мА*ч, 6500 мА*ч, 7000 мА*ч и 7500 мА*ч. Все они поддерживают сверхскоростную зарядку мощностью от 100 Вт до 120 Вт. Впрочем, называть ее сверхскоростной в 2024 году может быть уже преувеличением – так, Realme недавно презентовала 300-ваттную зарядку.

реклама

Увеличение емкости аккумуляторных батарей — общая тенденция среди крупных производителей на рынке смартфонов. В первую очередь компании стремятся увеличить время автономной работы флагманских мобильных устройств, поскольку, по слухам, топовые SoC Qualcomm и MediaTek нового поколения будут потреблять больше энергии, чем предшествующие им решения. Связано это как с увеличением чистой производительности, так и с внедрением блоков NPU, предназначенных для операций, связанных с технологиями искусственного интеллекта и нейросетей.