Автор инсайдов под ником Jaykihn опубликовал целый список конфигураций Arrow Lake

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на информацию, полученную от инсайдера под псевдонимом Jaykihn, флагманский процессор Arrow Lake-S под предварительным названием Core Ultra 9 285K на пике мощности (PL4) будет потреблять до 329/425/490 Вт в зависимости от настроек. Что же касается лимитов PL1 и PL2 – они ограничены 125 Вт и 179/250/295 Вт, также, в зависимости от выбранного режима и настроек.

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В остальном лимиты процессоров с разблокированным множителем чаще всего ограничены на уровне 125 Вт, а неразгоняемых решений – на уровне 65 Вт. Такие данные следует рассматривать как неофициальные и предварительные, особенно в свете появления слухов о том, что Intel якобы планирует перенести мероприятие Innovation 2024 на 2025 год. Возможно, в свете последних неудач руководство полупроводникового гиганта намерено дать своим инженерам больше времени для доработки Arrow Lake-S, поскольку последний квартальный отчет разочаровал инвесторов, и акции фирмы упали до уровня 2012 года. Значительно снизилась и рыночная капитализация компании.