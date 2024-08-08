Большинство технических экспертов относятся к подобным заявлениям скептически

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, в компании Intel считают, что будущий патч для процессоров Core 13-го и 14-го поколений, распространяемый через производителей материнских плат и защищающий CPU от проблемы с повышенным напряжением, не повлияет на производительность, рабочие частоты и разгонный потенциал моделей. При этом фирма не гарантирует, что проблема с нестабильной работой процессоров при помощи данного патча будет полностью решена.

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Многие эксперты и техноблогеры скептически относятся к заявлениям представителей Intel: так, ранее предложенные компанией обновления прошивки, в частности, «базовый профиль», снижали производительность CPU. Не исключено, что будущий патч также ограничит возможности процессоров. Помимо этого, в сети напоминают, что установка предлагаемых Intel обновлений не поможет процессорам, которые уже успели деградировать из-за завышенных показателей напряжения или силы тока. Владельцам таких CPU остается лишь сдавать их по гарантии и надеяться, что продавец или производитель подтвердят, что случай является гарантийным. Тем временем акции Intel продолжают падать, а две юридические компании готовятся подавать против микропроцессорного гиганта иски, связанные с бракованными процессорами Core i9.