Решение задействует память BiCS8 QLC NAND производства Kioxia.

Как сообщает популярный ресурс AnandTech, компания Western Digital презентовала в рамках мероприятия FMS 2024 твердотельный накопитель с внушительной емкостью 128 терабайт. Информации о будущей новинке пока немного, но уже сейчас известно, что она задействует 218-слойную память BiCS8 QLC NAND производства Kioxia. Решение позиционируется как предназначенное для ИИ-систем и высокопроизводительных серверов. Если судить по фото с выставки, SSD может поддерживать последовательную скорость чтения до 6.32 ГБ/с, а записи — до 3.13 ГБ/с, но, вероятно, речь идет об инженерной версии накопителя, и характеристики релизной модели могут отличаться от текущих.

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Ранее о работе над твердотельными накопителями емкостью более 120 терабайт сообщали такие компании, как Samsung и Solidigm. При этом 64-терабайтные модели на рынке уже присутствуют и не являются редкостью, хотя и отличаются достаточно высокой ценой. Емкие SSD широко используются для обучения нейросетей на больших объемах данных, поскольку скоростных показателей, обеспечиваемых жесткими дисками, для подобных сценариев использования недостаточно.