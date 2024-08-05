Старые машины часто опаснее новых для водителей и пассажиров.

Как сообщают СМИ, ссылаясь на статистику проекта «Автомаркетолог», 71% эксплуатирующихся в России легковых автомобилей перешагнули отметку в 10 лет со дня выпуска. Если рынок продаваемых новых транспортных средств будет составлять менее 1.5 миллиона экземпляров в год, то средний возраст авто продолжит увеличиваться – такой статистикой поделился глава «Автостата» Сергей Целиков.

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По мнению ряда экспертов, проблема старых автомобилей заключается не непосредственно в их возрасте – чаще всего эти машины еще и плохо обслуживаются. Кроме этого, чем дольше эксплуатируется машина, тем больше вероятность, что она побывала в ДТП. А многие транспортные средства, побывавшие в ДТП, в России восстанавливаются и продолжают использоваться, а не отправляются на утилизацию, несмотря на то, что зоны деформации и другие механизмы, защищающие водителя и пассажиров от травм, уже отработали и при повторной аварии не смогут предотвратить вред здоровью находящихся в салоне людей. Особенно актуальна данная проблема для старых машин выпуска конца 90-х-начала 2000-х годов, уже побывавших в 3-5 и более ДТП.