Не только Qualcomm, но и MediaTek.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, флагманские смартфоны 2025 года будут дороже, чем топовые модели 2024 года. Ранее СМИ писали преимущественно о решениях на основе SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, но сейчас стало известно, что чип MediaTek Dimensity 9400 также будет предлагаться производителем по более высокой стоимости, чем предшественники. Впрочем, новые SoC предоставят пользователям и новые преимущества, включая увеличение производительности – в особенности, в операциях с ИИ и нейросетями.

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По мнению аналитиков, удорожание чипов во многом связано с переходом на новый 3-нанометровый техпроцесс TSMC. Внедрение передовых технологических норм, как правило, почти всегда обходится достаточно дорого, поскольку на первых этапах процент выхода годной продукции оказывается не слишком высоким, и значительный процент брака увеличивает себестоимость выпускающихся чипов. Значимую роль играет и удорожание кремниевых пластин. К счастью, по имеющимся данным, ощутимо подорожают только флагманы, но не субфлагманы и не мобильные устройства более доступных ценовых сегментов.