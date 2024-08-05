Они увеличиваются четвертый год подряд.

Как сообщают СМИ, компания Verisign, управляющая реестром доменных имен в зоне .com повысила оптовые цены на домены на 7% — это максимально возможное значение, предусмотренное ранее заключенными юридическими договоренностями. Примечательно, что Verisign повышает цены на 7% четвертый год подряд. После четырех повышений подряд компании не разрешается увеличивать цены в течение двух лет. Однако, спустя два года, Verisign снова сможет четыре года подряд повышать стоимость доменных имен на 7%.

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Ранее несколько американских организаций и объединений, включая Проект экономических свобод обратились к властям и регулирующим органам с просьбой прекратить монополию Verisign на доменные зоны .com. Также энтузиасты требуют от ICANN не продлевать контракт с компанией после завершения текущего договора, поскольку Verisign злоупотребляет своим положением, повышая стоимость доменов без оглядки на уровень инфляции и создавая дополнительные препятствия для веб-мастеров и администраторов интернет-ресурсов. Ожидается, что регистраторы и реселлеры повысят цены вслед за Verisign, причем более, чем на 7%.