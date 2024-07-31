Депутат считает, что видеосервис востребован среди российских граждан, и ему нет адекватных альтернатив.

Вице-спикер Госдумы РФ, депутат от партии «Новые люди» и кандидат в президенты страны на прошедших выборах Владислав Даванков выступил против замедления и блокировки видеосервиса Youtube, опубликовав пост с развернутой аргументацией в своем Telegram-канале. Так, по мнению парламентария, замедление Youtube «замедлит» всех — предпринимателей, журналистов, ученых, музыкантов, студентов и всех российских пользователей сервиса. Также, по мнению депутата, у площадки в настоящий момент нет адекватных альтернатив – отечественные аналоги значительно уступают Youtube по ряду важных параметров.

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Ранее в СМИ появлялась информация о том, что в ближайшие недели видеосервис от корпорации Google «будет замедлен на 70%». Причины назывались разные — от устаревания и постепенного выхода из строя расположенной в стране инфраструктуры компании до возможных действия Роскомнадзора по ограничению трафика. Ранее в Роскомнадзоре потребовали от Google разблокировать на Youtube более 200 каналов российских журналистов, СМИ и медиа, общественных деятелей и деятелей культуры.