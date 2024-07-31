Впрочем, некоторые из них могут быть вызваны и другими причинами.

Эксперты портала XDA-Developers рассказали о пяти признаках значительной деградации процессора, могущих свидетельствовать о скором выходе его из строя. И хотя в ряде случаев вызывать эти признаки могут и другие причины, появление одного из них означает, что следует обратить внимание на проблему и провести дополнительное тестирование CPU.

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Первый признак — это сбой при включении компьютера, при котором даже не появляется экран загрузки операционной системы. Такое часто случается при длительной работе процессора в режиме разгона – например, на протяжении нескольких лет CPU мог беспроблемно функционировать на частоте 5.5 ГГц при повышенном напряжении, но спустя определенное время перестал «держать» эту частоту.

Второй признак – зависания компьютера и вылеты программного обеспечения с различными ошибками. Конечно, эти проблемы могут быть вызваны и неисправностью оперативной памяти или твердотельного накопителя, а также вирусным заражением, но нередко они проявляются и при неисправности центрального процессора.

Третий признак – появление «синего экрана смерти» — а точнее, в последних версиях Windows, уже черного, а не синего. Если он возникает в основном при интенсивных нагрузках на CPU, вероятность того, что процессор неисправен, достаточно высока. Исправный чип даже в случае перегрева просто переходил бы в режим тротлинга, сбрасывая рабочие частоты.

Четвертый признак – произвольные перезагрузки ПК. Они могут быть вызваны как нестабильной работой блока питания или материнской платы, так и неисправностью центрального процессора. В особенности следует насторожиться, если перезагрузки происходят, когда компьютер находится в состоянии простоя.

Пятый признак — беспричинный или чрезмерный перегрев процессора. В первую очередь в таких случаях следует проверить кулер, термопасту и настройки BIOS, а также убедиться, что CPU не нагружает какой-либо вредоносный софт, например, шифровальщик. Если ничего найти не удалось, возможно, процессор близок к выходу из строя.