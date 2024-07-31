А по некоторым данным - уже начала рассылать.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, компания NVIDIA начнет испытания графических ускорителей Blackwell уже на этой или на следующей неделе – согласно сведениям инсайдеров, «зеленые» уже разослали инженерные образцы видеокарт некоторым своим партнерам с целью тестирования, и в ближайшие дни отправят их остальным. Подтвердил скорое начало тестов и глава NVIDIA Дженсен Хуанг.

Эксперты ожидают, что архитектура Blackwell принесет NVIDIA колоссальную прибыль, поскольку технологические гиганты вроде Microsoft и Google готовы скупать основанные на ней ускорители ИИ-вычислений в огромных количествах. К счастью для геймеров, «ИИ-лихорадка», в отличие от лихорадки криптовалютной, вряд ли приведет к исчезновению игровых видеокарт из продажи – для обучения нейросетей подойдут разве что флагманские продукты уровня RTX 5090. Впрочем, ускорители вычислений уже сейчас приносят NVIDIA в несколько раз больше прибыли, чем игровые графические ускорители, поэтому основной фокус компания может сделать именно на них, поставляя геймерские GPU «по остаточному принципу».