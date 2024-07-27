Но кампанию отзыва корпорация запускать не собирается

Как сообщает The Verge со ссылкой на данные, полученные от представителя Intel, будущие обновления BIOS, распространяемые компанией и ее партнерами-производителями материнских плат, не спасут те процессоры Core 13-го и 14-го поколений, которые уже деградировали из-за повышенных показателей напряжения или силы тока. По словам эксперта, процесс деградации является необратимым, и если CPU уже работает со значительными сбоями, программные обновления не исправят ситуацию. Апдейты являются лишь «профилактической прививкой» от возможных сбоев и деградации процессора.

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В настоящий момент основной является гипотеза о влиянии завышенного напряжения Vmin, тем не менее, специалисты Intel, а также независимые эксперты и техноблогеры продолжают изучать проблему: причины могут оказаться более глубокими и трудноустранимыми. Примечательно, что Intel не приостановила продажи проблемных CPU, не продлила на них гарантии, не запустила кампанию отзыва и не предложила покупателям никакой компенсации.

Согласно наиболее свежим данным, проблема повышенного напряжения может затрагивать не только чипы Core i9 13-го и 14-го поколений, но и все другие процессоры с TDP 65 Вт и более, относящиеся к данным двум поколениям. Тем не менее, это не означает, что проблема обязательно проявится на всех CPU и обязательно приведет к деградации. Ситуация продолжает развиваться, и как считают многие эксперты, продажи будущих процессоров Arrow-Lake-S могут оказаться ниже прогнозируемых Intel из-за опасений покупателей снова столкнуться с браком.