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[Zero]
Глава Банка России допустила возможность увеличения ключевой ставки свыше текущих 18%
С целью сдерживания ускорившейся инфляции

Вчера, 26 июля 2024 года Банк России повысил уровень ключевой ставки с 16% до 18%. Согласно заявлению регулятора, такое решение было принято с целью сдерживания ускорившейся инфляции. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, высокий показатель ключевой ставки будет сохраняться в течение длительного времени – более того, не исключается и возможность дополнительного его повышения, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики позволить предотвратить перегрев экономики и замедлить инфляцию.

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Ранее опрошенные изданием «Известия» и другими СМИ эксперты в большинстве своем верно предположили, что ключевая ставка будет увеличена до 18%. При этом мнение у экономистов по поводу предпринимаемых Центробанком мер складывается неоднозначное. С одной стороны, высокий показатель ключевой ставки действительно позволяет замедлить ускорение инфляции. С другой, сильно дорожают кредиты, что вредит бизнесу, в особенности, малому предпринимательству. Проще говоря, многие специалисты полагают, что высокий уровень ключевой ставки замедляет не только инфляцию, но и развитие отечественной экономики. В последний раз ключевая ставка устанавливалась на уровне 18% или выше весной 2022 года, вскоре после начала СВО. Впрочем, ее тогда оперативно понизили (в несколько этапов), и в августе того же года показатель составлял уже 8%.

#экономика #рубль #центробанк #экономика россии #набиуллина #ключевая ставка #банк россии
Источник: iz.ru
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Российские банки ожидают повышения ключевой ставки ЦБ до 18%
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