В первую очередь речь идет о флагманских чипах Intel

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, проблема с нестабильной работой флагманских процессоров Intel 13-го и 14-го поколений с недавнего времени стала головной болью не только для производителя, но и для ритейлеров, поскольку во многих регионах потребители начали массово возвращать чипы обратно в магазины. В первую очередь покупатели сдают обратно модели Core i9.

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Согласно информации источника в одной из торговых сетей, уровень возвратов для процессоров Intel 13-го и 14-го поколений как минимум в 3-4 раза выше, чем для 12-го. Сама Intel пока не спешит запускать масштабную кампанию отзыва CPU. Согласно проведенному фирмой расследованию, причиной неполадок якобы является завышенное напряжение, но многие независимые эксперты и техноблогеры полагают, что у проблемы могут быть более глубокие и трудноустранимые причины.

Так или иначе, если проблема с нестабильной работой флагманских процессоров не будет решена, это окажет значительное негативное влияние на продажи CPU следующего поколения, Arrow Lake-S. Ситуация получила уже достаточно широкое освещение в прессе и на тематических ресурсах, а также на каналах различных блогеров, поэтому финансовые и репутационные потери Intel могут оказаться серьезными.