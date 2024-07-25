Его действительно можно повесить на связку ключей

Компания RUNKER презентовала «самый маленький в мире» пауэрбанк-брелок под названием Runk — его действительно можно повесить на связку ключей, что и демонстрируется на фотографиях и видео. Емкость данного внешнего аккумулятора можно охарактеризовать как сравнительно небольшую, всего 3000 мА*ч, но создатели и не позиционируют его как полноценную замену крупному пауэрбанку. Особенность гаджета в том, что он позволит всегда оставаться на связи – например, позвонить или зайти в приложение, если смартфон разрядился, а полноразмерного внешнего аккумулятора под рукой нет. В комплекте с пауэрбанком поставляется кабель USB Type-C или Lightning.

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Габариты девайса составляют 22 × 45 × 73 мм, а вес — 62 г. Максимальная мощность зарядки составляет 30 Вт – сообщается, что запас энергии iPhone 15 Pro Max или Samsung Galaxy S23 можно пополнить с 0% до 60% примерно за полчаса. Благодаря поддержке NFC девайс можно использовать и как ключ от «умных» дверей или как карточку для оплаты общественного транспорта. Первым покупателям, совершившим донат на Kickstarter, Runk достанется за 35 долларов – в дальнейшем стоимость решения может увеличиться.



