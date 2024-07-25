Microsoft продолжает испытывать терпение пользователей.

Как сообщает популярный ресурс PC World, в операционной системе Windows 11 от корпорации Microsoft появилась навязчивая реклама облачного сервиса OneDrive в виде всплывающих окон с предупреждениями. Уведомления-предупреждения предлагают сделать резервную копию «на случай, если с ПК что-то случится» и выглядят почти угрожающими. В маркетинге подобная реклама, эксплуатирующая негативные эмоции человека, например, страх потерять данные, считается одним из так называемых «темных паттернов», которые не рекомендуется использовать ценящим свою репутацию компаниям.

реклама

Бесплатно OneDrive дает возможность сохранить до 5 гигабайт данных – по меркам 2024 года это очень мало. Расширить доступный объем до 100 гигабайт можно за 2 доллара в месяц, а до 1 терабайта — за 7 долларов в месяц. Также можно получить скидку, если оплачивать тариф сразу за год или за несколько лет. Тем не менее, это все равно не выглядит особо выгодным. Что же касается навязчивой рекламы — по информации PC World, полностью отключить всплывающие уведомления штатными средствами не получится.