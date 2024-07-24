Но стороны продолжат попытки договориться

Как сообщает Reuters, очередная попытка руководства южнокорейской корпорации Samsung договориться с бастующими сотрудниками, возглавлямыми профсоюзом, потерпела полный провал. Представитель профсоюза заявил, что стороны придерживаются слишком разных позиций, чтобы на данном этапе достичь какого-либо соглашения. Ранее СМИ писали, что работники хотят увеличения зарплат, а также улучшения социальных гарантий и большей прозрачности в оценке результатов труда.

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В объявивший бессрочную забастовку профсоюз входят около четверти южнокорейских работников Samsung. В самой компании заявляют, что акции протеста никак не сказываются на объемах выпуска продукции, и пока это подтверждается независимыми журналистами – забастовка сосредоточена лишь на нескольких предприятиях. Тем не менее, если бастующие продолжат свою акцию и убедят присоединиться к ней дополнительных работников, это может сказаться как на процессе производства, так и на финансовых показателях Samsung, а также на стоимости ее акций. Сообщается, что ситуация уже беспокоит инвесторов, и со временем негативные настроения среди них будут лишь нарастать.