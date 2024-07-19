Видение компаний значительно отличается от видения потребителей

Популярный ресурс Techpowerup провел среди своих пользователей опрос: готовы ли они переплачивать за ИИ-функции в персональных компьютерах, смартфонах и других устройствах. Результаты оказались не самыми ожидаемыми: 84% респондентов ответили отрицательно, 9% затруднились с ответом и только 7% выразили желание платить за технологии искусственного интеллекта и нейросетей. В опросе приняли участие более 26 тысяч человек. Подобное видение резко отличается от видения компаний, которые вкладывают в развитие ИИ колоссальные ресурсы.

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Как отмечают на Reddit, большинство пользователей, включая продвинутых компьютерщиков и техноэнтузиастов, воспринимают нейросети скорее, как интересную, но быстро надоедающую игрушку, чем как инструмент, полезный в повседневной деятельности. Вероятно, выделение производителями процессоров и SoC части транзисторного бюджета на ИИ-модуль с повышением стоимости изделия будет вызывать у значительной части потенциальных конечных покупателей раздражение. Понимают ли это на данный момент в компаниях — вопрос весьма актуальный, поскольку Intel планирует включить блок NPU и в десктопные и в мобильные процессоры, а AMD – в мобильные.