Об этом заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Как сообщает «РБК», глава комитета Госдумы по финансовому рынку, депутат Анатолий Аксаков заявил, что популярную игру телеграм-игру Hamster Kombat, в которой нужно фармить виртуальные монетки, необходимо запретить в России. По мнению парламентария, проект является «явно мошенническим» и эксплуатирует психологию той части граждан, что нацелена на получение легких денег и не хочет работать.

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Господин Аксаков считает, что создатели игры используют методы психологического манипулирования, и у некоторых пользователей увлечение Hamster Kombat доходит чуть ли не до интернет-зависимости или даже психоза. И хотя депутат отметил, что в Госдуме пока не обсуждали подобные проекты, обсуждать их необходимо, как и разрабатывать методы регулирования.

Hamster Kombat – это приложение, в котором можно зарабатывать некие токены путем кликанья по изображению, прокачки параметров, приносящих пассивный доход, выполнения заданий и приглашения друзей. Кем именно запущен проект – в настоящий момент неизвестно. Как ожидают участники игры, после листинга токена на криптобиржах, виртуальные монеты можно будет продать и заработать на этом реальные средства, хотя каких-либо реальных гарантий, что токены будут хоть сколько-нибудь стоить после листинга нет. Существуют в мессенджере Telegram и многие другие подобные приложения.