Интересы сотрудников представляет профсоюз

Как сообщаеют Bloomberg и Reuters, руководство южнокорейской корпорации Samsung решило возобновить переговоры с профсоюзом работников из-за продолжающейся уже на протяжении трех недель забастовки. Сегодня, 19 июля, стороны должны встретиться для уточнения графика переговорного процесса. Ранее представители Samsung утверждали, что забастовка никак не сказывается на выпуске продукции – несмотря на то, что в профсоюз входят около четверти работников компании, акции протеста были сконцентрированы на отдельных предприятиях.

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По информации СМИ, бастующие требуют повышения заработной платы, улучшения социальных гарантий, а также введения более справедливого и комфортного режима труда и отдыха. По мнению сотрудников, состоящих в профсоюзе, прибыль Samsung благодаря ИИ-буму значительно выросла, при этом уровень зарплат не изменился. Руководство корпорации выразило надежду на то, что конфликт удастся завершить в сжатые сроки – как отмечают эксперты, в компании, вероятно, поняли, что продолжение забастовки может негативно сказаться на финансовых показателях, и повысить зарплаты будет выгоднее.