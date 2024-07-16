Стоимость модели составляет около 140 долларов

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, в Китае был официально представлен недорогой смартфон Meizu Blue 20 – производитель позиционирует его как мобильное устройство с функциями искусственного интеллекта, хотя о каких именно функциях идет речь, пока не уточняется. Вероятно – о встроенных в прошивку Flyme AIOS. Разработанный совместно с China Mobile девайс базируется на SoC Unisoc T765, а также оснащается 6 или 8 гигабайтами оперативной памяти (в зависимости от модификации) и 128-гигабайтным флеш-накопителем.

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Экран смартфона — 6,52-дюймовый, на основе IPS матрицы (FullHD+, 90 Гц). Также сообщается о 50-мегапиксельной основной камере и 8-мегапиксельной фронтальной. Емкость аккумуляторной батареи составляет обычные для современных мобильных устройств 5010 мА*ч, а вот максимальная мощность зарядки у Meizu Blue 20 крайне невысокая даже с учетом бюджетности устройства — всего 10 Вт. Есть, впрочем, у смартфона и свои преимущества – тонкий 8.3-миллиметровый корпус со стеклянной задней панелью, наличие разъема для карт памяти MicroSD и длительное время автономной работы