Для этого потребовался жидкий азот.

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, команде оверклокеров AMD удалось разогнать флагманский процессор Ryzen 9 9950X до 6.6 ГГц – для этого потребовалось охлаждать чип при помощи жидкого азота. На мероприятии присутствовали представители проекта Gamers Nexus, которые сняли ролик, демонстрирующий возможности CPU в режиме экстремального разгона.

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Энтузиасты использовали оверклокерскую материнскую плату ASUS X670E ROG Crosshair Gene, оснащенную только двумя разъемами DIMM DDR5 для установки планок ОЗУ. Достигнутые показатели фиксировались при помощи ПО AMD Ryzen Master, а также специальной утилиты от ASUS. Разогнанный Ryzen 9 9950X с его 16 ядрами и 32 потоками легко побил рекорд Ryzen 9 7950X в многопоточном бенчмарке Cinebench R23, набрав более 55 тысяч баллов против 50.8 тысячи, что смог выдать предшественник. Энергопотребление CPU достигало колоссальных 653 Вт, температура же при этом благодаря применению жидкого азота держалась значительно ниже нуля — около -90 градусов по Цельсию.

Процессор установил рекорд на частоте 6.4 ГГц, но, по информации из видео Gamers Nexus, модель при определенных условиях и с определенными оговорками может функционировать и на 6.6-6.7 ГГц. Что же касается стандартных результатов Ryzen 9 7950X в упомянутом тесте – если верить AMD, они составляют около 42 тысяч баллов. Еще 4-5% сверх того можно добавить при помощи автоматического разгона, дополнительно используя высокочастотную оперативную память.