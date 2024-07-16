Если слухи подтвердятся, это будет "антисанкционная" версия для китайского рынка.

Как сообщает популярный ресурс VideoCardz, одновременно с флагманским графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 5090 может выйти его урезанная версия для китайского рынка под названием RTX 5090D. Согласно инсайдерской информации, компания может заранее подготовить такую видеокарту, чтобы начать поставлять ее в Поднебесную, не опасаясь американских санкций.

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О характеристиках гипотетической RTX 5090D пока нет никаких сведений, тем не менее, можно предположить, что NVIDIA поступит так же, как при выпуске RTX 4090D, немного уменьшив производительность видеокарты, чтобы она вписывалась в установленные регуляторами США ограничения. Добиться этого можно разными способами – например, уменьшив количество CUDA-ядер, снизив рабочие частоты, а также урезав максимальный TGP графического ускорителя и заблокировав все возможности для его ручного разгона.

По предварительной информации, NVIDIA планирует выпустить как минимум одну игровую видеокарту поколения Blackwell осенью 2024 года – это может быть флагманская RTX 5090/RTX5090D или субфлагманская RTX 5080. Впрочем, команда ресурса VideoCardz и сторонние эксперты допускают, что релиз может быть перенесен на первый квартал 2025 года – как из-за наличия на складах партнеров запасов графических ускорителей Ada Lovelace, так и из-за того, что компания больше сфокусирована на рынке специализированных ускорителей вычислений для нужд искусственного интеллекта и нейросетей. Это направление приносит NVIDIA во много раз больше прибыли, и именно благодаря ему компания преодолела рубеж в 3 триллиона долларов капитализации, на протяжении короткого периода обогнав Apple и Microsoft и заняв по этому параметру первое место в мире.