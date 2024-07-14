Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
[Zero]
«АвтоВАЗ» судится с недобросовестными работниками-мигрантами
Выиграть такое дело в суде несложно, а вот взыскать с "пропавшего" иностранца денежные средства гораздо труднее

Как сообщают СМИ, завод «АвтоВАЗ», выпускающий легковые автомобили Lada, столкнулся с проблемами, связанными с недобросовестными сотрудниками-мигрантами из стран Средней Азии. Компания оплачивает потенциальным работникам стоимость перелета и дающего разрешение на работу патента, те же в ряде случаев, прилетев в Россию, просто исчезают, не исполнив свою часть договора, согласно которой они обязаны отработать на заводе как минимум один год.

реклама

По информации журналистов, за один только неполный июнь 2024 года в Автозаводском районном суде Тольятти зарегистрировано 16 исков, истцом в которых выступает завод «АвтоВАЗ», а ответчиками — не исполняющие заключенное с компанией соглашение работники-мигранты. Как отмечают эксперты-юристы, выиграть подобное дело в суде несложно, а вот найти ответчика и взыскать с него денежные средства – гораздо более трудоемкая задача. Подтвердил актуальность проблемы в диалоге с журналистами «Самарского обозрения» и депутат Госдумы Леонид Калашников. По мнению парламентария, сам завод «работает добропорядочно», а одной из причин сложившейся ситуации является наличие серых зон в процедуре оформления патентов.

#россия #законодательство #автоваз #lada #мигранты #гастарбайтеры
Источник: auto.rambler.ru
1
Показать комментарии (1)
Ростелеком обнаружил проблемы в работе техники Google на территории России
Российские разработчики презентовали смарт-ошейник для кошек
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
4
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
+
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
+
Ставропольское предприятие «Аэробалл» инвестировало 1,6 млрд рублей в производство алюминиевых баллонов
+
Усовершенствованная система РЭБ для ТОС-1А "Солнцепёк" защищает от FPV-дронов
+
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
6
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
19
Анонсирована игра Planet Coaster 2 для платформ ПК, Xbox Series X|S и PS5
+
Canon объявляет о первой крупной презентации новых фотоаппаратов в 2024 году
1
«Калашников» расширяет производство беспилотников на базе НПО «Ижевские беспилотные системы»
1
Трамп готов наказать Цукерберга за «мошенничество на выборах»
+
Аналитики назвали прогнозируемые цены на iPhone 16
+
«Росатом» построит в Ростовской области новую электростанцию
+
В РФ в сентябре 2024 могут отключить YouTube – какие будут последствия, и есть ли альтернативы
16
Сервисы Google Play перестают обновляться на Android Lollipop
4
Samsung Galaxy Z Fold6 теперь поддерживает регистрацию отпечатков пальцев в сложенном состоянии
5
Мощность строящихся в КНР ВЭС и СЭС вдвое превысит мировое производство «зеленой энергии»
+
Появилась информация о стоимости смартфонов серии Google Pixel 9
+
Казахстан обратился к владельцам российских акций с просьбой вывести их из страны
9

Популярные статьи

Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
1
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
9
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
24
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
4
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
43
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
2
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
8
Эволюция консолей - от первого пикселя до PlayStation 2
4

Сейчас обсуждают

rex pot
04:54
Всё идёт к смуте https://timeapokalipse.ucoz.net/index/tajmery_apokalipsisa/0-16 Про мигрантов,Путина,гэбню,РФ,дружинников тут: https://bass-23.livejournal.com/594.html
Кандидат в американские президенты Дональд Трамп пережил покушение в Пенсильвании
AkexKor
04:50
Очередной ретроград и глупотрещет подъехал.
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
REY_B_
04:49
Ну так эти "улучшения", куча народу считает "ухудшениями". - Люди не хотят привыкать к новому девайсу каждый год. Тем более, что железо упёрлось в целую кучу физических ограничений, и развивается совс...
Пользователи техники Apple не хотят покупать каждый год новые модели устройств
AkexKor
04:49
Хватит нести глупости. Вы простите из разряда тех кто как я помню орал что "17 дюймового монитора достаточно! На самом деле чушь
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
AkexKor
04:48
Чуш несёшь... Именно 21/9 самое удобное .
OLED, VA, NT или IPS - какой игровой монитор выбрать в 2024 году и не промахнуться
REY_B_
04:46
А те, кто не исчезает, делают автомобили так же, как было принято делать кибитки в их родных аулах...
«АвтоВАЗ» судится с недобросовестными работниками-мигрантами
Мимо
03:47
К тому же нетрадиционно сексуальноориентированная. Брехливый трусливый либераст-членосос виктор.
Буданов подтверждает: попытки покушения на Путина были, но безуспешны
Мимо
03:45
Мрии членососов с психопаталогиями в комментах веселят не по детски. Кукарекайте ишшо, забавные.
Буданов подтверждает: попытки покушения на Путина были, но безуспешны
Мимо
03:42
Тупеого педераста, дырявый хрюкел, ты в зеркале видишь. И кто тебе дал право тут кукарекать? Так шо завали свою куесоску, членосос виктор.
Буданов подтверждает: попытки покушения на Путина были, но безуспешны
Вера Вилкова
03:38
Экипажи некоторых танков "Леопард" на Украине были полностью немецкими. И тут могут принять участие лётчики НАТО.
The War Zone: Передача F-16 Украине начата, но летать некому – есть 15-20 летчиков, а нужно 90-120
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем