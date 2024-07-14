Выиграть такое дело в суде несложно, а вот взыскать с "пропавшего" иностранца денежные средства гораздо труднее

Как сообщают СМИ, завод «АвтоВАЗ», выпускающий легковые автомобили Lada, столкнулся с проблемами, связанными с недобросовестными сотрудниками-мигрантами из стран Средней Азии. Компания оплачивает потенциальным работникам стоимость перелета и дающего разрешение на работу патента, те же в ряде случаев, прилетев в Россию, просто исчезают, не исполнив свою часть договора, согласно которой они обязаны отработать на заводе как минимум один год.

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По информации журналистов, за один только неполный июнь 2024 года в Автозаводском районном суде Тольятти зарегистрировано 16 исков, истцом в которых выступает завод «АвтоВАЗ», а ответчиками — не исполняющие заключенное с компанией соглашение работники-мигранты. Как отмечают эксперты-юристы, выиграть подобное дело в суде несложно, а вот найти ответчика и взыскать с него денежные средства – гораздо более трудоемкая задача. Подтвердил актуальность проблемы в диалоге с журналистами «Самарского обозрения» и депутат Госдумы Леонид Калашников. По мнению парламентария, сам завод «работает добропорядочно», а одной из причин сложившейся ситуации является наличие серых зон в процедуре оформления патентов.