А также 6 или 8 гигабайт оперативной памяти

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, характеристики бюджетного смартфона Poco M6 Plus 5G были раскрыты инсайдерами до официального анонса. Устройство будет базироваться на SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 AE (Accelerated Edition) и получит 6 или 8 гигабайт оперативной памяти в зависимости от модификации. Емкость встроенного флеш-накопителя составит 128 гигабайт.

Смартфон оснащается крупным 6.79-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц. Также он получит 108-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный макромодуль и 13-мегапиксельную фронтальную камеру. Емкость аккумуляторной батареи составит 5030 мА*ч, а максимальная мощность зарядки — 33 Вт. Также среди особенностей решения можно отметить наличие бокового сканера отпечатков пальцев и разъема 3.5 jack для подключения наушников. Слотов для установки SIM-карт предусмотрено 2, имеется и поддержка сетей связи пятого поколения (5G).

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Poco M6 Plus 5G будет предлагаться в трех вариантах цветового исполнения — черном, серебристом и фиолетовом. Вероятная рекомендуемая стоимость устройства в базовой версии — около 170 американских долларов. Дата выхода модели на рынок пока неизвестна, но ожидается, что официальный анонс состоится уже в ближайшие недели.