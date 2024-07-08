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[Zero]
Закрылась студия Piranha Bytes, создавшая серию игр Gothic
Несколько разработчиков-ветеранов из нее уже открыли новую студию

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на информацию польского издания CD Action, студия Pirahna Bytes, известная игровому сообществу благодаря таким шедеврам, как Action/RPG Gothic и Gothic 2: Night of Raven, все-таки закрылась. Слухи о возможном прекращении существования студии ходили с начала 2024 года – как выяснилось, разработчикам так и не удалось найти новых спонсоров.

По информации журналистов, закрытие Pirahna Bytes произошло еще в июне — соответственно, разработка некой ролевой игры на движке Unreal Engine 5, о которой сообщалось ранее, была остановлена. Студия просуществовала около 30 лет – помимо серии игр Gothic, она также выпустила такие серии, как Risen и ELEX. Как минимум несколько разработчиков-ветеранов Pirahna Bytes уже объявили о создании новой студии под названием Pithead – в частности, в нее войдут дуэт мужа и жены Бьорна и Дженнифер Панкрац. Впрочем, по имеющейся в настоящий момент информации, в Pithead намерены разрабатывать не AAA-проекты, а приключенческие инди-игры, по крайней мере, на первом этапе.

#игры #гейминг #разработка игр
Источник: wccftech.com
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Ветераны Piranha Bytes создают новую игровую студию Pithead
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