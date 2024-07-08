В основном приобретали спортивные симуляторы и файтинги

Как сообщает NY Post, Нью-Йорский исправительный департамент потратил почти 60 тысяч долларов на закупку консольных игр для заключенных – например, ведомством приобретались симуляторы и файтинги для приставки PlayStation 4, а всего было куплено 1247 экземпляров различных цифровых развлечений. Изданию удалось узнать названия наиболее популярных — Mortal Kombat 1 и Street Fighter 6, а также Madden NFL и NBA 2K24.

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Некий работник исправительного учреждения в разговоре с журналистами на условиях анонимности выразил возмущение подобными тратами со стороны департамента. А глава профсоюза сотрудников тюрем Бенни Босио заявил, что вместо закупки видеоигр эти 60 тысяч долларов следовало бы потратить на приобретение кондиционеров и сплит-систем. По его мнению, в условиях летней жары работники и заключенные находятся в недостаточно комфортных условиях. Впрочем, по меркам Нью-Йорка речь идет о мизерной сумме: например, на помощь бездомным в 2023 году город потратил более 4.5 миллиарда долларов. Важнее в данном случае сам факт приобретения игр для заключенных, вызвавший в обществе определенные дискуссии.