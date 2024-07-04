Криптоинвесторы недовольны сложившимся положением дел

В марте 2024 года самая известная мировая криптовалюта, биткоин, обновила рекорд стоимости – на пике она торговалась более, чем за 74 тысячи долларов за штуку. В настоящий же момент, в начале июля 2024 года стоимость биткоина составляет около 57 тысяч долларов. Как отмечают криптовалютные аналитики, на этот раз халвинг (уменьшение награды за каждый добытый блок) не стал катализатором подорожания коина.

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Согласно ряду прогнозов, курс биткоина может продолжить снижение и закрепиться чуть выше психологически важной отметки в 50 тысяч долларов. А некоторые эксперты выдают еще более мрачные для криптоинвесторов прогнозы, заявляя, что «цифровое золото» при реализации наиболее негативного сценария с ужесточением регулирования или полным запретом майнинга в нескольких ключевых для отрасли государствах может подешеветь даже до 10-15 тысяч долларов. Впрочем, вероятность реализации такого сценария пренебрежимо мала, а вот продолжение тенденции на медленное удешевление биткоина выглядит весьма вероятным. Судя по текущей рыночной ситуации, новой волны майнинг-лихорадки пока ожидать не приходится, несмотря на позитивные новости вроде информации о грядущем возврате средств клиентам нескольких обанкротившихся криптобирж, включая FTX.