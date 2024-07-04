Геймеры хвалят боевую систему, но ругают интерфейс

Как сообщают игровые СМИ и тематические ресурсы, сегодня, 4 июля состоялся релиз Action/RPG в аниме-графике под названием Zenless Zone Zero от создателей таких хитов, как Genshin Impact и Honkai: Star Rail, китайской компании HoYoverse (miHoYo). События игры разворачиваются в постапокалиптическом мире, в котором появляются странные объекты под названием «каверны» — их исследованием и добычей в них ценностей и занимается главный герой, пол которого может выбрать игрок. Также в игре доступны агенты — персонажи, которых можно получить в системе «гача», похожей на казино. Впрочем, игра условно-бесплатная — приобретать дополнительные ресурсы для «гачи» или прокачки героев необязательно.

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Судя по первым отзывам, геймеры хвалят постапокалиптический сеттинг в стиле городского фэнтези (действие происходит в мегаполисе Нью-Эриду) и динамичную боевую систему проекта, но ругают интерфейс — по мнению многих попробовавших игру, он создан «в худших традициях мобильных игр вроде низкосортных файтингов». В игре присутствует русский язык, она доступна на нескольких платформах, включая Windows-ПК, PlayStation 5, а также Android и iOS-смартфоны.