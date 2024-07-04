Согласно плану, строительство будет завершено уже в 2027 году.

Как сообщает Electrek, госкомпания China Three Gorges Renewables Group построит на севере Китая в регионе Внутренняя Монголия крупнейшую на планете солнечную электростанцию мощностью 8 ГВт — на энергетический проект, в который она войдет, суммарно будет потрачено около 11 миллиардов долларов. В настоящий момент на планете нет солнечных электростанций мощнее 3-3.5 ГВт – последние, кстати, также расположены в Китае. Власти Поднебесной поставили цель добиться к 2050 году полной углеродной нейтральности, и использование возобновляемых источников энергии способствует ее достижению.

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Масштабное строительство энергетического кластера, включая упомянутую солнечную электростанцию, начнется осенью 2024 года, а завершить проект и осуществить запуск мощностей планируют уже к середине 2027 года. Электроэнергия, вырабатываемая не только солнечными панелями, но и ветрогенераторами будет передаваться на линию Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Примечательно, что помимо «зеленых» генерирующих мощностей в кластер войдет и угольная электростанция на 4 ГВт.