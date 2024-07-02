При ремонте датчика или его замене

Как сообщает «Лада Онлайн», завод «АвтоВАЗ» подарит владельцам Lada Vesta NG с некорректно работающими датчиками положения педали тормоза при бесплатном ремонте или замене датчика перчатки и фонарик. Дополнительный подарок будет доступен на выбор – например, можно забрать литр моторного масла. Журналистам удалось выяснить, что неполадки с датчиками возникли после смены компании-поставщика — когда на предприятии устанавливались детали Renault, они работали исправно.

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Новость вызвала шквал комментариев в социальных сетях и на тематических ресурсах, посвященным автомобилям — автолюбители и интернет-пользователи начали соревноваться в чувстве юмора, предлагая, что еще «АвтоВАЗ» мог бы подарить владельцам своих автомобилей. Среди вариантов — тапочки и свечка, венок, бесплатная имплантация новых зубов, лопата, купон на скидку в медицинских учреждениях и агентствах ритуальных услуг. Также один из комментаторов пошутил, что фонарик и перчатки понадобятся, чтобы водителю было проще справляться с остальными «косяками» производителя за исключением неисправного датчика.