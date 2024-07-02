Осенью 2023 года во французском офисе NVIDIA произвели обыск в рамках антимонопольного расследования.

Как сообщает популярный ресурс Tom’s Hardware, французское антимонопольное ведомство пристально наблюдает за деятельностью корпорации NVIDIA и может обвинить компанию в нарушении местного законодательства. Осенью 2023 года во французском офисе фирмы уже проводили обыски в рамках антимонопольного расследования, а в 2024 году, по информации Reuters, за обысками могут последовать и официальные обвинения.

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Согласно сведениям журналистов, французский регулятор обеспокоен доминирующим положением NVIDIA на рынке ускорителей вычислений для нужд искусственного интеллекта и нейросетей, а также применяемыми корпорацией «антиконкурентными практиками». Также в ведомстве недовольны закрытостью технологии CUDA и инвестиционной политикой «зеленых» — антимонопольщики полагают, что вложения NVIDIA в компании, занятые в сфере ИИ могут необоснованно завышать ряд рыночных показателей. Если в ходе расследования будет установлено, что NVIDIA нарушила антимонопольное законодательство, компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода.