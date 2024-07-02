Впрочем, другие государства также могут последовать примеру стран ЕС, приняв соответствующие законы

Как сообщает ресурс 9to5mac, посвященный гаджетам Apple и ее программному обеспечению, компания из Купертино разрешит использование сторонних платежных систем для гарнитуры смешанной реальности Vision Pro, но исключительно в странах Евросоюза. «Яблочных» к этому обязывает антимонопольный Закон Европейского союза о цифровых рынках (DMA), который вступил в силу в начале 2024 года. По той же причине Apple пришлось разрешить использование в ЕС сторонних магазинов приложений вместо App Store. Примечательно, что платить компании комиссию разработчикам все равно придется — в Европейской комиссии уже заявили что если Apple продолжит балансировать на грани формального соблюдения законодательства, ее могут ждать крупные штрафы.

реклама

Официальный релиз Vision Pro состоится в Евросоюзе 12 июля – в настоящий момент в нескольких странах ее уже можно предзаказать. Тем временем многие американские пользователи в социальных сетях и на тематических ресурсах обвиняют Apple в злоупотреблении монопольным положением на рынке и призывают власти США ввести закон, аналогичный европейскому DMA.