Это на 35% больше, чем в июне 2023 года

Как сообщает популярный ресурс ITHome, китайская компания BYD за июнь 2024 года реализовала более 341 тысячи электромобилей и гибридов – это на 35% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Впечатляющую статистику продемонстрировала фирма и по итогам полугодия, продав 1.61 миллиона транспортных средств и превзойдя свой прошлогодний результат на 28.5%.

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Эксперты отмечают, что китайские автогиганты активно осваивают зарубежные рынки, а также инвестируют значительные средства в производство машин за рубежом. Так, в июне текущего года заработало предприятие BYD в Узбекистане. Его стартовые производственные мощности составляют примерно 50 тысяч легковых транспортных средств в год, но компания планирует в течение нескольких лет выйти на показатель 300 тысяч автомобилей в год, а потом — и 500 тысяч автомобилей в год. Инвестиции в фабрику станут не только выгодным вложением для самой BYD, но и ощутимым подспорьем для экономики Узбекистана, поскольку фирма будет платить в стране налоги, а также создавать рабочие места. В дальнейшем в стране будут также батареи для электрокаров и двигатели для них же. Примечательно, что многие традиционные автопроизводители также отказываются от разработки новых двигателей внутреннего сгорания, сосредоточившись на электродвигателях.