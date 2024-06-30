В списке две отечественных модели и три китайские

Эксперты издания «Автоновости дня» проанализировали российский автомобильный рынок и назвали пять наиболее доступных по цене новых легковых транспортных средств в популярном кузове «седан». В топ попали две модели отечественного производства и три китайских автомобиля стоимостью от 700 тысяч до 2 миллионов рублей.

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Наиболее доступная новая машина на рынке – это Lada Granta от тольяттинского завода «АвтоВАЗ». Многие дилеры задирают на нее цену и пытаются навязывать клиентам дополнительные комплектующие и услуги, но при желании Гранту можно приобрести за 700-750 тысяч рублей. Lada Iskra пока не вышла, поэтому второй по доступности автомобиль в кузове «седан» — это Lada Vesta. Многие автоэксперты сравнивают эту модель с Renault Logan, и у них действительно есть определенное сходство.

Дальше идут не столь хорошо знакомые российским водителям китайские авто: Changan Alsvin, Geely Emgrand и Omoda S5. Первые два транспортных средства в наиболее доступном исполнении оснащаются механической коробкой передач, третье же — более удобным в использовании, но накладывающим ряд ограничений вариатором.

Преимуществом машин из Поднебесной является обилие дополнительных функций и высокая степень цифровизации, тем не менее, многие автолюбители относятся к «китайцам» с настороженностью, считая, что они недостаточно приспособлены к суровому российскому климату.