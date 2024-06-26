Изменения в основном косметические, а новой операции по-прежнему нет

После выхода Counter-Strike 2 игроки с нетерпением ждали улучшения системы противодействия читерам, а также выхода новой операции — особого ивента с ценными наградами. Особые надежды возлагались на первое крупное обновление, но оно вышло в ночь на 26 июня, не принеся с собой ожидаемых изменений. Вместо этого геймеры получили в основном косметические апдейты вроде обновленных окон с информацией о лучшем игроке раунда, а также несколько новых карт.

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Игровое сообщество подвергло Valve жесткой критике – как в рамках игрового сервиса Steam, так и в социальных сетях. Пользователи недовольны как малым количеством изменений, так и отсутствием новой операции — игра вышла в конце сентября 2023 года, но в ней до сих пор не было ни одного крупного ивента. «Ничего удивительного, что все больше игроков переходят в Valorant» — гласит один из комментариев, собравших наибольшее количество лайков. Помимо малого количества нового контента, возмущает геймеров и засилье читеров – причем даже в премьер-режиме, для получения доступа к которому необходимо приобретать платную версию аккаунта.