И это без учета игр, в которые геймеры заходили от одного до нескольких раз

Как сообщает ресурс Pcgamesn, пользователи популярного игрового сервиса Steam от компании Valve потратили не менее 19 миллиардов американских долларов на игры, в которые никогда не играли. Статистика также не учитывает те проекты, в которых геймеры провели несколько часов – если посчитать еще и их, то сумма окажется еще более внушительной. Хотя и 19 миллиардов долларов – это больше, чем, например, ВВП Нигера или Никарагуа.

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Комментируя новость, пользователи Steam предположили, что многие из ни разу не запущенных игр были куплены на всевозможных распродажах и в составе сборников. Впрочем, подсчеты Pcgamesn являются крайне приблизительными – итоговое число получено путем экстраполяции. Лишь 10% Steam-аккаунтов являются публичными, поэтому журналистам пришлось экстраполировать данные об этих учетных записей на все остальные. Несмотря на то, что похожие методы используются при социологических опросах, точность такого подсчета вряд ли может быть высокой, поскольку социологи используют специально сформированные по определенным параметрам выборки, здесь же журналистам пришлось использовать те данные, что были открыты для изучения.