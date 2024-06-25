Стоимость устройства составляет всего 50 американских долларов

Как сообщает популярный ресурс Gizmochina, компания Ugreen презентовала новый внешний аккумулятор емкостью 25 тысяч мА*ч — модель получила название Ugreen Energy Pro. На борту устройства находятся два разъема USB Type-C и один USB Type-A, причем каждый из портов может выдавать до 100 Вт мощности. Но использовать одновременно на максимальной мощности можно только два из них – суммарная мощность не должна превышать 200 Вт.

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Пауэрбанк Ugreen Energy Pro оснащен дисплеем, на который выводятся различные параметры, включая остаток заряда, напряжение и выходную мощность. Сам девайс можно заряжать с мощностью до 65 Вт – пополнить запас энергии с 0% до 100% удается примерно за 2 часа. В комплектацию пауэрбанка входит качественный кабель USB Type-C, поддерживающий зарядку с мощностью 240 Вт — это максимум для стандарта и больше, чем поддерживает сам внешний аккумулятор. Согласно заявлениям производителя, устройство способно сохранить до 80% своей емкости после 1000 циклов заряда-разряда. Стоимость решения составляет всего 349 юаней – это 48-49 американских долларов.