Они могут приветствовать покупателей и вежливо просить их уступить место в проходе

Как сообщают СМИ и тематические ресурсы, сеть магазинов «Перекресток», входящая в X5 Retail Group, запустила тестовый проект по внедрению роботов-уборщиков Pudu – их уже можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В компании подчеркнули, что робот умеет приветствовать покупателей и вежливо просить их освободить дорогу, если не может проехать. За час он способен отмыть около 1000 квадратных метров пола. Способен он и собирать мелкий мусор вроде рассыпавшейся муки или крупы.

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До этого «Перекресток» тестировал робота-кота со встроенными полками, который передвигался по магазину, беседовал с клиентами и предлагал им акционные товары. Реакция покупателей была положительной, но проект свернули из-за его невыгодности – вероятно, увеличение продаж целевой продукции оказалось недостаточным. Многие эксперты полагают, что крупные торговые сети будут запускать новые проекты автоматизации и роботизации процессов по примеру Китая — сами роботы также закупаются в Поднебесной, поскольку соответствующая сфера там достаточно развита. В свою очередь, доступ к американским, европейским, японским и корейским решениям для российских предприятий затруднен из-за санкций.