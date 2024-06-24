После выхода нового поколения CPU Ryzen модели первого поколения сокета AM5 могут стать еще дешевле

Как сообщает популярный ресурс Videocardz, компания AMD понизила стоимость восьмиядерного процессора Ryzen 7 7700 — теперь это самый дешевый CPU с таким количеством ядер во всей линейке сокета AM5. В момент релиза его рекомендованная стоимость составляла 329 американских долларов, но в реальной рознице цена быстро упала до 290 долларов, а после анонса серии Ryzen 9000 — до 270 долларов. Сейчас модель можно приобрести менее, чем за 250 долларов, а после выхода новой линейки он может подешеветь еще сильнее.

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Ожидается, что после выхода следующего поколения процессоров AMD цены на CPU Ryzen 7000 и материнские платы для них пойдут вниз. Особенно многих геймеров интересует динамика изменения стоимости шестиядерного процессора AMD Ryzen 5 7500F – именно его часто выбирают для сборки компьютера на платформе AM5. Также есть надежда, что комплектующие подешевеют не только на зарубежных рынках, но и в российской рознице, поскольку Центробанк дал понять, что будет и дальше повышать ключевую ставку и использовать другие инструменты из своего арсенала ради поддержания курса рубля и сдерживания инфляции.