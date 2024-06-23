Создать из чат-бота приятного и легкого в общении собеседника, который воспринимается достаточно "человечно" - нетривиальная задача.

Как сообщает Bloomberg, исследователи DeepMind задались целью выяснить – способны ли популярные чат-боты на основе технологий искусственного интеллекта и нейросетей смешно шутить. Они обратились за консультацией сразу к 20 профессиональным комикам, попросив тех ознакомиться с составленными ИИ шутками, оценить их и прокомментировать. Результат оказался негативным — по мнению юмористов, у нейросетей пока наблюдаются серьезные проблемы в исследуемой отрасли.

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Профессионалы отметили неоригинальность, пресность и чрезмерную политкорректность шуток ИИ, придя к заключению, что юмор пока остается ремеслом, которым могут заниматься только «кожаные мешки», а не нейросети, даже если обучить их на огромном количестве шуток и анекдотов. Иногда у чат-ботов получаются смешные панчлайны, но это скорее редкие исключения. Здесь можно привести простой пример: если в случайном порядке рассыпать по улице миллион вырезанных из бумаги букв, то некоторые из них наверняка образуют слова, но это будет всего лишь совпадение.

Помимо команды DeepMind, над вопросом создания ИИ, способного удачно шутить бьются многие компании – чат-бот, производящий впечатление приятного, интересного и «человечного» собеседника будет весьма востребован и принесет создателям огромные деньги. Например, стартап Илона Маска под названием xAI позиционирует свою модель Grok как воспринимающую нюансы разговорного общения и юмор. При этом, как подчеркивают многие эксперты, в вопросе юмора важно не перейти грань — в некоторых странах шутки на определенные темы могут нарушать нормы не только морали, но и закона.