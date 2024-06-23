Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные Digital Chat Station, флагманские смартфоны 2025 года выпуска будут предлагаться производителями по более высоким рекомендуемым ценам, чем флагманы 2024 года. И дело не в жадности технологических гигантов — вырастет себестоимость производства, поскольку в топовые мобильные девайсы будут устанавливаться более дорогие компоненты.
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По информации инсайдеров, SoC Snapdragon 8 Gen 4 будет ощутимо дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3. Также в некоторых флагманах будут использоваться литий-кремниевые (кремний-углеродные) аккумуляторы, которые в настоящий момент невозможно приобрести по столь же низким ценам, как литий-ионные или литий-полимерные. Оперативную память LPDDR5T и ультразвуковые датчики отпечатков пальцев также не назвать доступными, как и топовые камеры с оптическим зумом. Впрочем, есть и хорошие новости – по предварительным данным, подорожание коснется именно флагманов, а в субфлагманском, среднем и бюджетном сегментах по-прежнему можно будет встретить немало моделей, предлагающих выгодное соотношение стоимости и характеристик.