Причем по объективным причинам - увеличится себестоимость производства.

Как сообщает популярный ресурс Wccftech, ссылаясь на данные Digital Chat Station, флагманские смартфоны 2025 года выпуска будут предлагаться производителями по более высоким рекомендуемым ценам, чем флагманы 2024 года. И дело не в жадности технологических гигантов — вырастет себестоимость производства, поскольку в топовые мобильные девайсы будут устанавливаться более дорогие компоненты.

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По информации инсайдеров, SoC Snapdragon 8 Gen 4 будет ощутимо дороже, чем Snapdragon 8 Gen 3. Также в некоторых флагманах будут использоваться литий-кремниевые (кремний-углеродные) аккумуляторы, которые в настоящий момент невозможно приобрести по столь же низким ценам, как литий-ионные или литий-полимерные. Оперативную память LPDDR5T и ультразвуковые датчики отпечатков пальцев также не назвать доступными, как и топовые камеры с оптическим зумом. Впрочем, есть и хорошие новости – по предварительным данным, подорожание коснется именно флагманов, а в субфлагманском, среднем и бюджетном сегментах по-прежнему можно будет встретить немало моделей, предлагающих выгодное соотношение стоимости и характеристик.