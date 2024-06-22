Выявить контрабанду удалось при помощи рентгена.

Очередная курьезная история произошла на китайской таможне – на границе Поднебесной неоднократно останавливали контрабандистов, приматывающих к своему телу скотчем смартфоны или процессоры, либо пытавшихся скрыть мелкие гаджеты внутри других, более крупных предметов. На этот раз преступник пытался провезти почти 600 процессоров Intel Xeon, расположив их в скрытых отсеках внутри автомобиля. Выявить их удалось при помощи ренгтенологического исследования подозрительного транспортного средства.

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Таможня Гонконга обнаружила, что злоумышленник обернул 596 процессоров полимерной пленкой и спрятал их за декоративными панелями салона. Общая стоимость CPU оценивается примерно в 1.2 миллиона долларов — речь идет о флагманских многоядерных серверных моделях. Сообщается, что, если бы попытка незаконного провоза товаров не была пресечена, контрабандисту удалось бы уклониться от налогов на сумму более 380 тысяч долларов. Как отмечают журналисты, это одна из крупнейших выявленных попыток контрабанды за последние годы на китайской границе.