Это сторонний поставщик, сайт которого не соответствует стандартам безопасности.

Как сообщает Bloomberg, компания AMD подтвердила факт взлома своих баз данных и похищения хакерами ограниченных объемов конфиденциальной информации. Виновником оказался один из партнеров-поставщиков фирмы, чьи интернет-ресурсы не соответствовали современным стандартам безопасности. По словам представителей AMD, ожидается, что произошедшая утечка данных не окажет значительного влияния на бизнес компании.

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Изначально утечка оценивалась экспертами как более серьезная – по предварительной информации, она содержала не только информацию о ряде будущих продуктов, но и контактные данные ряда сотрудников, а также исходные коды части фирменного программного обеспечения и сведения о финансовых транзакциях AMD. Судя по обновленным данным, изначальные опасения не подтвердились.

Утечки, происходящие по вине партнеров и поставщиков не являются для крупных технологических компаний большой редкостью. Иногда именно благодаря подобным утечкам инсайдеры заранее предоставляют информацию о будущих продуктах тематическим СМИ, но случаются и более серьезные инциденты – например, получившие конфиденциальную информацию хакеры могут требовать с компании крупную сумму денег за ее нераспространение.