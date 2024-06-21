Как сообщает популярный ресурс ITHome, ссылаясь на данные южнокорейского издания Chosun Daily, корпорация NVIDIA, стремясь укрепить свое доминирующее положение на рынке ускорителей вычислений для нужд ИИ, не стесняется переманивать сотрудников у других компаний, включая прямых или косвенных конкурентов. Например, NVIDIA активно приглашает на работу специалистов из Samsung — здесь стоит отметить, что в штате корейского гиганта работают более 74 тысяч человек только в полупроводниковом подразделении, у NVIDIA же насчитывается не больше 30 тысяч сотрудников.
Согласно сведениям, предоставляемым LinkedIn, за последнее время в NVIDIA перешли около 500 выходцев из Samsung. Впрочем, обратный отток также наблюдается – 278 выходцев из NVIDIA, напротив, приступили к работе в южнокорейской корпорации. Как отмечают журналисты, на фоне наблюдавшихся в последние два года сокращений, к которым прибегали технологические компании, на рынке наблюдается повышенная текучка кадров. Активно меняют работодателей, например, сотрудники, ранее занятые в Intel, Micron и SK Hynix.