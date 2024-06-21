"Зеленые" стремятся укрепить свое доминирующее положение на рынке ускорителей вычислений для нужд ИИ.

Как сообщает популярный ресурс ITHome, ссылаясь на данные южнокорейского издания Chosun Daily, корпорация NVIDIA, стремясь укрепить свое доминирующее положение на рынке ускорителей вычислений для нужд ИИ, не стесняется переманивать сотрудников у других компаний, включая прямых или косвенных конкурентов. Например, NVIDIA активно приглашает на работу специалистов из Samsung — здесь стоит отметить, что в штате корейского гиганта работают более 74 тысяч человек только в полупроводниковом подразделении, у NVIDIA же насчитывается не больше 30 тысяч сотрудников.

Согласно сведениям, предоставляемым LinkedIn, за последнее время в NVIDIA перешли около 500 выходцев из Samsung. Впрочем, обратный отток также наблюдается – 278 выходцев из NVIDIA, напротив, приступили к работе в южнокорейской корпорации. Как отмечают журналисты, на фоне наблюдавшихся в последние два года сокращений, к которым прибегали технологические компании, на рынке наблюдается повышенная текучка кадров. Активно меняют работодателей, например, сотрудники, ранее занятые в Intel, Micron и SK Hynix.