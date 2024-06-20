Иногда фейковые приложения остаются без внимания модераторов даже дольше подсанкционного официального.

Очередное приложение «Сбербанка» для мобильных устройств корпорации Apple, функционирующих под управлением различных версий iOS, продержалось в магазине App Store менее суток. Как отмечают интернет-комментаторы, даже многие фейковые приложения, имитирующие официальный софт крупных банков, задерживались в каталоге не более длительный срок.

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Приложения «Сбербанка» и ряда других российских финансово-кредитных учреждений не допускаются в магазины Google Play и App Store из-за санкций США. И если пользователи Android-устройств могут устанавливать софт из сторонних источников, то владельцы iOS-девайсов в большинстве стран мира пока такой возможности лишены. Впрочем, установить приложение «Сбера» на iPhone можно в офисах банка при помощи сотрудников или воспользоваться услугой «Выездной менеджер». Информация о вариантах установки программного обеспечения регулярно обновляется на официальном сайте банка — в первую очередь, если необходимо переустановить приложение или установить его на новое устройство, следует искать сведения именно там.