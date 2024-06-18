Капитализация "зеленых" превышает 3.325 триллиона долларов США

Как сообщает CNBC, в ходе торгов 18 июня 2024 года капитализация корпорации NVIDIA превысила капитализацию Microsoft и составила более 3.325 триллиона долларов США – компания впервые в истории вышла на первое место в мировом рейтинге. Добиться столь впечатляющих результатов «зеленым», по мнению ряда экспертов, удалось за счет ИИ-бума, стремительного развития технологий искусственного интеллекта и нейросетей. Согласно сведениям Tech Insights, NVIDIA является практически монополистом на рынке передовых ускорителей ИИ-вычислений с долей выручки более 98%. Согласно другим оценкам, количественная, а не денежная доля рынка, принадлежащая NVIDIA, превышает 80%.

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Первой 3 триллионов долларов капитализации достигла компания Apple в начале января 2022 года. Отметка в 4 триллиона не покорялась еще никому, но вероятность того, что первой ее достигнет именно NVIDIA, можно оценить как весьма высокую — у ИИ-отрасли огромный потенциал развития, а для обучения новых моделей потребуется значительное количество соответствующих ускорителей вычислений. Ранее NVIDIA провела дробление акций «10 к 1», чтобы сделать их доступнее для приобретения.